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Lohnendes Züblin (Zueblin Immobilien-Investment?

SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Züblin (Zueblin Immobilien-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
54.00 EUR 1.00 EUR 1.89 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers betrug an diesem Tag 27,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 3,623 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 182,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,40 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 82,61 Prozent.

Züblin (Zueblin Immobilien wurde am Markt mit 165,21 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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