DAX 25.506 +1,0%ESt50 6.306 +1,0%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,58 -1,2%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.473 +0,1%Euro 1,1239 +0,1%Öl 99,2 -1,1%Gold 4.156 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnender Züblin (Zueblin Immobilien-Einstieg?

SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
53.00 EUR 1.00 EUR 1.92 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile bei 27,40 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 364,964 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 18.321,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 83,21 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich zuletzt auf 166,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Züblin (Zueblin Immobilien Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Züblin (Zueblin Immobilien Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Züblin (Zueblin Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.