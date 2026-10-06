SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Lohnender Züblin (Zueblin Immobilien-Einstieg?

06.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile bei 27,40 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 364,964 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 18.321,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 83,21 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich zuletzt auf 166,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net