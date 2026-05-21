SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 26.05.2016 wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an diesem Tag 18,75 CHF wert. Bei einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 53,333 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile wären am 22.05.2026 2.752,00 CHF wert, da der Schlussstand 51,60 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +175,20 Prozent.
Züblin (Zueblin Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 171,16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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