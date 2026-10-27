SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Züblin (Zueblin Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an diesem Tag bei 26,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 381,679 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie auf 50,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.083,97 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 90,84 Prozent.
Alle Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 165,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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