DAX 25.103 -0,9%ESt50 6.094 -0,8%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,78 +0,3%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.500 -0,7%Euro 1,1221 +0,1%Öl 111,3 +1,6%Gold 4.120 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitabler Züblin (Zueblin Immobilien-Einstieg?

SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Züblin (Zueblin Immobilien-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
52.00 EUR -0.50 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44,00 CHF. Bei einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,727 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.150,00 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 19.10.2026 auf 50,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,00 Prozent vermehrt.

Der Züblin (Zueblin Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 166,84 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Züblin (Zueblin Immobilien Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netSPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Züblin (Zueblin Immobilien-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.netFreundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Aufwind
finanzen.netSPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen
Werbung - Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netSPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.netSPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verdient
Werbung

Züblin (Zueblin Immobilien Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Züblin (Zueblin Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.