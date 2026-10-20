SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Züblin (Zueblin Immobilien-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44,00 CHF. Bei einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,727 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.150,00 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 19.10.2026 auf 50,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,00 Prozent vermehrt.
Der Züblin (Zueblin Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 166,84 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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