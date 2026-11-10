SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Züblin (Zueblin Immobilien-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52,632 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.694,74 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Anteils am 09.11.2026 auf 51,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 169,47 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Züblin (Zueblin Immobilien zuletzt 169,98 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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