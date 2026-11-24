Profitables Züblin (Zueblin Immobilien-Investment?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,788 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 190,15 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 23.11.2026 auf 50,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 90,15 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich zuletzt auf 171,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net