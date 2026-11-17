SPI-Wert Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Züblin (Zueblin Immobilien gewesen.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,00 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 217,391 Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere. Die gehaltenen Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile wären am 16.11.2026 10.760,87 CHF wert, da der Schlussstand 49,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,61 Prozent vermehrt.
Am Markt war Züblin (Zueblin Immobilien jüngst 166,95 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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