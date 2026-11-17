Züblin (Zueblin Immobilien-Performance im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Züblin (Zueblin Immobilien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Züblin (Zueblin Immobilien -Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,00 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 217,391 Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere. Die gehaltenen Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile wären am 16.11.2026 10.760,87 CHF wert, da der Schlussstand 49,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,61 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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