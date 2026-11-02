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Profitable Zug Estates B-Investition?

SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Zug Estates B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zug Estates AG (B)
2,360.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 02.11.2016 wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zug Estates B-Papiers betrug an diesem Tag 1.665,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, befänden sich nun 0,060 Zug Estates B-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 2.200,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,13 Prozent vermehrt.

Zug Estates B war somit zuletzt am Markt 1,12 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.11.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
28.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
27.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
19.07.12 Zug Estates b hold Vontobel Research

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