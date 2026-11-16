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Profitable Zug Estates B-Investition?

SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Zug Estates B-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zug Estates AG (B)
2,360.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Zug Estates B-Aktie bei 1.520,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,579 Zug Estates B-Aktien im Depot. Die gehaltenen Zug Estates B-Aktien wären am 13.11.2026 14.473,68 CHF wert, da der Schlussstand 2.200,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 44,74 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Zug Estates B Analysen

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Datum Rating Analyst
27.11.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
28.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
27.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
19.07.12 Zug Estates b hold Vontobel Research

Information

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