SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Zug Estates B-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Zug Estates B-Aktie bei 1.520,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,579 Zug Estates B-Aktien im Depot. Die gehaltenen Zug Estates B-Aktien wären am 13.11.2026 14.473,68 CHF wert, da der Schlussstand 2.200,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 44,74 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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