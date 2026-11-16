SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 3 Jahren eingebracht

Profitable Zug Estates B-Investition?

Bei einem frühen Zug Estates B-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Zug Estates B-Aktie bei 1.520,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,579 Zug Estates B-Aktien im Depot. Die gehaltenen Zug Estates B-Aktien wären am 13.11.2026 14.473,68 CHF wert, da der Schlussstand 2.200,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 44,74 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net