SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Zug Estates B-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Vor 3 Jahren wurde das Zug Estates B-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1.510,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Zug Estates B-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,662 Zug Estates B-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 1.483,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2.240,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +48,34 Prozent.
Der Börsenwert von Zug Estates B belief sich zuletzt auf 1,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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