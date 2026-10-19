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Lohnendes Zug Estates B-Investment?

SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Zug Estates B-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zug Estates AG (B)
2,380.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Zug Estates B-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1.510,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Zug Estates B-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,662 Zug Estates B-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 1.483,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2.240,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +48,34 Prozent.

Der Börsenwert von Zug Estates B belief sich zuletzt auf 1,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.11.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
28.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
27.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
19.07.12 Zug Estates b hold Vontobel Research

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