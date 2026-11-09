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Profitabler Zug Estates B-Einstieg?

SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Zug Estates B eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zug Estates AG (B)
2,360.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Zug Estates B-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2.120,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,472 Zug Estates B-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.033,02 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 06.11.2026 auf 2.190,00 CHF belief. Mit einer Performance von +3,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zug Estates B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,12 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Zug Estates B Analysen

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Datum Rating Analyst
27.11.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
28.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
27.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
19.07.12 Zug Estates b hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.