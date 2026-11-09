SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Zug Estates B eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Zug Estates B-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2.120,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,472 Zug Estates B-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.033,02 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 06.11.2026 auf 2.190,00 CHF belief. Mit einer Performance von +3,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zug Estates B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,12 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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