SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor einem Jahr verdient

Profitabler Zug Estates B-Einstieg?

09.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Zug Estates B eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Zug Estates B-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2.120,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,472 Zug Estates B-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.033,02 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 06.11.2026 auf 2.190,00 CHF belief. Mit einer Performance von +3,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zug Estates B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,12 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net