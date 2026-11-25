Zuger Kantonalbank-Anlage unter der Lupe

Wer vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank -Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zuger Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 4.920,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,033 Zuger Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 22.459,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11.050,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 124,59 Prozent mehr wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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