DAX25.041 +0,2%Est506.148 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,4%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1789 +0,1%Öl71,12 -0,1%Gold5.183 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingefahren TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingefahren
CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr eingefahren CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lohnender Zuger Kantonalbank-Einstieg?

SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

25.02.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zuger Kantonalbank
9.820,00 CHF -60,00 CHF -0,61%
Charts|News|Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8.740,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 1,144 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 9.880,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11.304,35 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,04 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Zuger Kantonalbank einen Börsenwert von 2,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zuger Kantonalbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zuger Kantonalbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Zuger Kantonalbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung