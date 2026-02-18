SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8.740,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 1,144 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 9.880,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11.304,35 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,04 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Zuger Kantonalbank einen Börsenwert von 2,83 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
