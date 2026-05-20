SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zuger Kantonalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrative Zuger Kantonalbank-Anlage?

Vor Jahren Zuger Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.05.2023 wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 7.700,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,013 Anteilen. Die gehaltenen Zuger Kantonalbank-Aktien wären am 26.05.2026 136,36 CHF wert, da der Schlussstand 10.500,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,36 Prozent erhöht.

Zuger Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net