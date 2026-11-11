SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Zuger Kantonalbank-Einstiegs gewesen.
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Die Zuger Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7.860,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,013 Zuger Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 145,04 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Anteils am 10.11.2026 auf 11.400,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45,04 Prozent.
Zuger Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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