DAX 26.531 +0,7%ESt50 6.370 +0,7%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,67 +0,3%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.072 +0,1%Euro 1,1138 -0,3%Öl 92,6 +1,2%Gold 4.050 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Zuger Kantonalbank-Investition im Blick

SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Zuger Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zuger Kantonalbank
12,200.00 EUR -200.00 EUR -1.61 %
Charts | News | Analysen

Die Zuger Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7.860,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,013 Zuger Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 145,04 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Anteils am 10.11.2026 auf 11.400,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45,04 Prozent.

Zuger Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Zuger Kantonalbank Aktie News

Werbung

Zuger Kantonalbank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zuger Kantonalbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.