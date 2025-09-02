DAX23.995 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.016 +0,5%Euro1,1724 +0,3%Öl68,09 ±-0,0%Gold3.471 +0,7%
'Spiegel'-Chefredaktion: Melanie Amann geht

01.09.25 12:29 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Die stellvertretende Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", Melanie Amann, verlässt zum Ende des Jahres das Medienhaus. Chefredakteur Dirk Kurbjuweit dankte ihr in einer Mitteilung für ihre Arbeit, insbesondere für "ihre unerschrockene Berichterstattung über die AfD". Seit 2013 arbeitet Amann für das Hamburger Nachrichtenmagazin - seit 2023 als stellvertretende Chefredakteurin.

Die Journalistin wird mit den Worten zitiert: "Es war für mich eine Ehre und Freude, für das Haus von Rudolf Augstein als Redakteurin, Hauptstadtbüroleiterin und stellvertretende Chefredakteurin tätig gewesen zu sein." Sie blicke mit Dankbarkeit auf "zwölf erfüllende und erfolgreiche Jahre" in der Redaktion zurück. Der Mitteilung zufolge gehören künftig neben Kurbjuweit weiterhin seine Stellvertreterin Cordula Meyer und sein Vize Thorsten Dörting der Chefredaktion an. Ob - und wenn mit wem - Amanns Posten nachbesetzt wird, gab das Nachrichtenmagazin zunächst nicht bekannt./svv/DP/mis