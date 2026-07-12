BVB-Aktie im Plus: Adeyemi-Wechsel bringt Millionenbetrag

Spieler freigestellt

13.07.26 09:19 Uhr

Borussia Dortmunds Offensivspieler Karim Adeyemi steht unmittelbar vor einem Wechsel zum spanischen Fußball-Meister FC Barcelona.

• Der 24-Jährige, der seit vier Jahren bei Dortmund ist, kennt seinen neuen Coach Hansi Flick bereits aus der Nationalmannschaft und trifft dort auf starke Konkurrenz.

• Adeyemi wechselt nach Barcelona, der Vertrag wurde auf eine Laufzeit bis 2031 mit einer Ablöse von 22 Millionen Euro plus Boni vereinbart.

• Der schnelle Flügelspieler Karim Adeyemi fehlte bei der Leistungsdiagnostik des BVB, da er für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt wurde.

Der schnelle Flügelspieler fehlte bei der Leistungsdiagnostik der Dortmunder vor dem Start in die Vorbereitung, weil er für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt sei, teilte der Verein auf der Plattform X mit.

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Zuvor hatten der Transferexperte Fabrizio Romano, Sky und die "Bild" berichtet, dass Adeyemis Wechsel nach Barcelona beschlossen sei. Demnach haben sich Borussia Dortmund und das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick auf einen Vertrag bis Sommer 2031 mit einer Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro an Boni geeinigt.

Der 24-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft, hatte den Club zuvor über seinen Wechselwunsch informiert. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen.

Flick holte Adeyemi ins DFB-Team

Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Hansi Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Für das DFB-Team bestritt Adeyemi seitdem elf Spiele.

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In seinen vier Jahren beim Revierclub bestritt er 146 Pflichtspiele und erzielte 36 Tore, davon sieben in der abgelaufenen Saison. Mit den Dortmundern erreichte der 24-Jährige unter anderem das Finale der Champions League in der Saison 2023/24. Die Dortmunder verloren damals mit 0:2 gegen Real Madrid.

Mit dem jungen Superstar Lamine Yamal und dem kürzlich verpflichteten Engländer Anthony Gordon trifft Adeyemi beim spanischen Meister auf eine große Konkurrenz.

Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 0,33 Prozent höher bei 3,03 Euro.

/dha/DP/he

DORTMUND (dpa-AFX)