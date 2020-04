Spielerberater: Transfermarkt bis Mitte oder Ende Oktober

BERLIN (dpa-AFX) - Spielerberater Reza Fazeli plädiert für eine Verlängerung des sogenannten Transferfensters durch die Corona-Krise. Der 45-Jährige, der unter anderen Mario Götze und Emre Can mit seiner Agentur betreut, sagte in einem Interview dem "Kicker" (Montag): "In vielen Ligen wird die Saison erst Mitte oder Ende Juli beendet, daran muss man die Transferzeit anpassen und bis Mitte oder Ende Oktober erweitern. Bisher ging sie bis zum 31. August. Ich bin aber komplett gegen eine Öffnung bis Ende Januar 2021."

Er rechnet damit, dass in diesem Sommer Transfers zustande kommen, die Zahl aber nicht so hoch sein könnte wie sonst. "Der Markt wird später öffnen. Bislang hatten wir ein offizielles Sommertransferfenster, die Gespräche liefen in der Regel schon ab Februar. Da wurde alles vorbereitet. Zurzeit ist der Transfermarkt geschlossen." Er geht auch davon aus, dass der Transfermarkt in Deutschland "gesund sein" werde. "Es wird Wechsel geben, aber nur solche, die nötig sind. Bayern, Dortmund, Leverkusen werden nicht fünf, sechs, sieben Spieler austauschen."/jmx/DP/zb