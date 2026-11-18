Spielraum

Der italienische Versicherungskonzern Generali zeigt Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit UniCredit.

"Es besteht definitiv Interesse daran, die Kooperation mit UniCredit zu vertiefen", sagte Assicurazioni Generali-Vorstand Giulio Terzariol dem Fernsehsender Class CNBC. Dafür müssten sich beide Unternehmen allerdings zunächst zusammensetzen und die verschiedenen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit prüfen.

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"UniCredit ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das sehr erfolgreich arbeitet. Dasselbe gilt für Generali. Unsere geografische Präsenz ist komplementär: Wir sind wie UniCredit in Italien sehr stark und verfügen über eine starke Position in Deutschland, wo UniCredit gerade erst stärker geworden ist. Auch in Österreich und Osteuropa sind wir gut aufgestellt, wo UniCredit ebenfalls stark vertreten ist", erklärte Terzariol.

"Es gibt also durchaus Spielraum für eine Zusammenarbeit. In den wichtigsten europäischen Ländern können wir sowohl im Versicherungs- und Bankgeschäft als auch in der Vermögensverwaltung kooperieren", so Terzariol. Konkrete Vereinbarungen oder Einzelheiten zu möglichen gemeinsamen Projekten nannte der Generali-Manager zunächst nicht.

Auch Generali-Chef Philippe Donnet bestätigte laufende Gespräche über mögliche Kooperationen. "Mit UniCredit gibt es einen laufenden Dialog über die Möglichkeiten und Chancen industrieller Partnerschaften, die für beide Unternehmensgruppen Mehrwert schaffen können. Mehr lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen", sagte Donnet bei einer Pressekonferenz anlässlich des Investorentages des Konzerns.

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Donnet bezog sich dabei auch auf Aussagen von UniCredit-Chef Andrea Orcel. Dieser hatte am Dienstag den möglichen Wert einer Zusammenarbeit und engeren Abstimmung der beiden Konzerne - ohne Fusion - auf 1,5 bis 2 Milliarden Euro beziffert. Das gesamte Wertschöpfungspotenzial könne sich auf 2,5 bis 3 Milliarden Euro belaufen.

Die italienische Fusionswelle im Bankensektor, die vor rund zwei Jahren begonnen hat, hat auch die Aktionärsstruktur von Generali verändert. Im vergangenen Jahr übernahm die Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) die Investmentbank Mediobanca und wurde damit zum größten Einzelaktionär von Generali.

Nun könnte die Großbank Intesa Sanpaolo, das größte Geldhaus Italiens, im Zuge einer möglichen Übernahme von MPS zum wichtigsten Generali-Aktionär aufsteigen. Intesa hat bereits für die Übernahme die Unterstützung der beiden größten MPS-Aktionäre gewonnen, der Familien Del Vecchio und Caltagirone, die zugleich zu den bedeutenden Investoren von Generali zählen.

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/mit/ivn/APA/he

TRIEST (dpa-AFX)