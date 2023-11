Spielwarenbranche hofft trotz Krisen auf Weihnachtsgeschäft

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Spielwarenbranche blickt trotz Krisenstimmung hoffnungsvoll auf das Weihnachtsgeschäft. "Die Konsumzurückhaltung macht auch vor unserer Branche nicht halt", sagte Ulrich Brobeil vom Deutschen Verband der Spielwarenindustrie am Montag. Dieses Jahr sei zweifellos herausfordernd. Umsatzprognosen für das laufende Jahr und einen Ausblick auf 2024 wollen Hersteller und Händler am Dienstag (11.00 Uhr) auf einer Pressekonferenz in Nürnberg vorstellen.

Nach dem Corona-Boom erlebe die Branche jetzt eine Normalisierung, erläuterte Brobeil. 4,7 Milliarden Euro hatten die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr nach Angaben des Bundesverbands des Spielwaren-Einzelhandels für Spielzeug ausgegeben - nicht mehr so viel wie in der Corona-Zeit, aber immer noch so viel wie im starken Jahr 2020. Zuletzt hatten sich die Umsätze Marktforschern zufolge jedoch leicht rückläufig gezeigt.

Die Spielwarenbranche hält trotzdem ein gutes Weihnachtsgeschäft für möglich. November und Dezember sind für sie traditionell die wichtigsten Monate des Jahres, in der sie große Teile ihres Umsatzes erwirtschaftet./igl/DP/nas