DAX24.630 -1,5%Est506.210 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7700 +0,9%Nas25.322 -0,1%Bitcoin52.586 ±0,0%Euro1,1402 +0,3%Öl71,99 -3,8%Gold4.080 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: Dow stabil -- DAX mit Verlusten -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
Preisschock bei der Xbox, Aktie mit Kurssturz: Microsoft gerät an zwei Fronten unter Druck Preisschock bei der Xbox, Aktie mit Kurssturz: Microsoft gerät an zwei Fronten unter Druck
Edge-KI im Visier: Warum die Milliarden-Übernahme von Synaptics die ON-Aktie einbrechen lässt Edge-KI im Visier: Warum die Milliarden-Übernahme von Synaptics die ON-Aktie einbrechen lässt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spionage für Russland: Zwei Personen in Lettland zu Haft verurteilt

26.06.26 17:07 Uhr

RIGA (dpa-AFX) - In Lettland sind ein Mann und eine Frau wegen Spionage für das benachbarte Russland zu Haftstrafen verurteilt worden. Beide wurden von einem Gerichte in Riga des Sammelns und der Weitergabe von vertraulichen Informationen für schuldig befunden. Dafür muss der Mann dem noch nicht rechtskräftigen Urteil zufolge für sechs Jahre ins Gefängnis, die Frau erhielt eine Strafe von fünf Jahren. Dies meldete die lettische Nachrichtenagentur Leta.

Der bereits in einem anderen Fall wegen Spionage verurteilte Mann wurde demnach beschuldigt, einen Mithäftling aufgefordert zu haben, die Namen anderer Personen herauszufinden, die der Spionage verdächtigt werden. Später soll er persönliche Daten zu drei Menschen erhalten haben, die die mitangeklagte Frau dann während einer Reise nach Russland weitergegeben haben soll.

Das baltische EU- und Nato-Mitglied Lettland grenzt im Osten an Russland und dessen Verbündeten Belarus./awe/DP/zb