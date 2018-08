Spirent positioniert sich für Sicherung der Leistung von Geräten und Netzwerken der nächsten Generation

Spirent Communications plc (LSE:SPT), der bewährte Anbieter von Test-, Mess-, Sicherungs- und Analyselösungen für Geräte und Netzwerke der nächsten Generation, hat heute die firmenweite Unternehmensinitiative "Promise. Assured.” ("Versprechen. Garantiert.") bekanntgegeben. Damit sollen die bewährten Innovationen des Unternehmens umgesetzt werden, um neue Technologien und neue Branchen zu verfolgen und eine Erweiterung auf Service-Provider- und Unternehmensnetzwerke zu vollziehen. Das Unternehmen wird sich darauf konzentrieren, die Kundenergebnisse und -umsätze mit Lösungen für 5G, Lifecycle-Service-Assurance und Analysen sowie Cybersicherheit sicherzustellen. Spirent wird ferner neue Geschäftschancen in den Bereichen Virtualisierung, autonome Fahrzeuge und Autos untersuchen.

"Die Märkte verändern sich schnell, und unsere Aufgabe an dieser neuen Grenzlinie besteht darin, uns zusammen mit unseren Kunden weiterzubewegen – nicht nur als Anbieter von Lösungen, sondern als wahre Partner", sagte Eric Hutchinson, CEO von Spirent. "Das bedeutet die Bereitstellung von Einblicken, mit denen im Zuge unserer Beiträge zur Beschleunigung des Übergangs von Geräten, Einrichtungen und Anwendungen vom Labor ins betriebliche Netzwerk Strategien für Umsatzwachstum und Kosteneinsparungen bei allen von uns betreuten Unternehmen beeinflusst und unterstützt werden."

Der Fokus von Spirent auf 5G, Lifecycle-Service-Assurance und Analysen für bessere Kundenerlebnisse und Cybersicherheit zur Vereinfachung und Validierung von Abwehrmaßnahmen wird Lösungen für Entwicklung, Benchmarking und Management mobiler Netzwerke, Ethernet-Business-Dienste und virtualisierter Netzwerkfunktionen umfassen. Das Unternehmen wird hierbei mit den Kunden in neuer Weise zusammenarbeiten und seine umfassende Expertise und Erfahrung in folgenden Bereichen nutzen:

5G – Angesichts der weltweiten Zunahme der Dynamik von 5G-Investitionen sorgt Spirent für die Ermöglichung und Sicherung von 5G-Produkten und -Diensten, inklusive hybrider Netzwerke. Das Unternehmen wird weiterhin 5G-Testlösungen für die Entwicklung von 5G-Geräten und Netzwerkausrüstung schaffen und seinen Fokus auf Service-Assurance und Analysen von 5G-Netzwerken erweitern.

Lifecycle Service Assurance – Während sich großartige Kundenerlebnisse zum nächsten umkämpften Aspekt des Wettbewerbs entwickeln, wird Spirent operative Analysen in Echtzeit liefern, um Probleme anzugehen, bevor diese sich auf Serviceleistung und Kundenerlebnis auswirken. Dafür werden Automatisierung, Analysen und aktive Testtechnologien genutzt. Dies umfasst die Erweiterung der VisionWorks-Lösungen des Unternehmens auf 5G und Internet der Dinge und die Integration von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Big-Data-Analysen in neue Anwendungen.

Cybersicherheit – Spirent testet Produkte und Netzwerke auf Sicherheitslücken und bietet Produkte für die Cybersicherheit an, die mit Echtzeit-Datenverkehrs-Mixen und -Diensten eine Vielfalt von Szenarien simulieren und so branchenführende Expertise bieten. Das Unternehmen fördert die kooperative Arbeit in der Branche – u. a. durch seine Arbeit als Gründungsmitglied von NetSecOPEN, die offene Branchengruppe, in der Anbieter von Sicherheitsprodukten und Test-Tools und Testlabore zusammenkommen, um Testspezifikationen zu entwickeln. Spirent wird seine Sicherheitsprodukte und -dienste erweitern, u. a. um neue Bewertungskapazitäten für die Erkennung von Datenpannen, während das Unternehmen sein Wachstum auf diesem Markt beschleunigt.

Spirent gilt weltweit als Marktführer für laborgestützte Tests von Hochgeschwindigkeits-Ethernet, Positionierungen und mobiler Netzwerkinfrastruktur sowie für Systeme für die Service-Assurance für Service-Provider. Das Unternehmen wird auf diesen Märkten weiterhin Vorstöße unternehmen und gleichzeitig Innovationen für Lösungen für die Cybersicherheit sowie automatische Tests und die Entwicklung autonom arbeitender Lösungen für die Service-Assurance voranbringen. Der Schwerpunkt wird außerdem auf der Validierung der Ethernet-Leistung in Autos und der Bewertung der Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug und vom Fahrzeug zur Infrastruktur sowie der Bereitschaft zur Implementierung in autonomen Fahrzeugen liegen.

Die Initiative "Promise. Assured.” wird von einer neuen Markenkampagne unterstützt, mit der die Fähigkeiten von Spirent betont werden, Klarheit in die steigende Komplexität bei Geräten und Netzwerken zu bringen und als bewährter Berater für die Ermöglichung und Sicherung der Versprechen zu fungieren, die die Kunden von Spirent ihren Kunden geben.

Über Spirent

Spirent Communications plc. (LSE: SPT) bietet Test-, Mess-, Analyse- und Sicherungslösungen für Geräte und Netzwerke der nächsten Generation an. Das Unternehmen bietet Produkte, Dienste und Informationen für die Märkte Hochgeschwindigkeits-Ethernet, Positionierung und mobile Infrastruktur an, mit einer Erweiterung des Fokus auf Service-Assurance, Cybersicherheit und 5G. Spirent beschleunigt den Übergang von vernetzten Geräten, Netzwerkausrüstung und Anwendungen von Entwicklungslaboren ins operative Netzwerk und arbeitet weiterhin an Innovationen für Lösungen für vollständig automatische Tests und autonome Service-Assurance.

