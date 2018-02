Spirent präsentiert in Kooperation weltweit erstes RF-Testumfeld für 5G Over-the-Air Massive MIMO Beamforming

Spirent Communications, plc (LSE: SPT), ein international führender Anbieter im Bereich mobile Netzwerke, Dienste und Gerätetests, hat heute die erfolgreiche Präsentation der Einrichtung einer Over-the-Air-Versuchskammer in der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) bekannt gegeben. Diese ermöglicht eine realistische Auswertung neuer Gruppenantennensysteme für 5G-Basisstationen.

Bei 5G-Basisstationen (auch als gNodeBs bekannt) werden Arrays verwendet, die Dutzende oder Hunderte von Antennenelementen enthalten. Damit können bis zu zehnmal so viele Daten pro Sekunde übertragen und empfangen werden wie mit 4G-Technologie. Die CAICT hat ausgefeilte mathematische "Kanalmodelle" entwickelt, die erfassen, wie sich 5G-Funksignale in der Luft ausbreiten und von Reflexionen, Absorption, Bewegung und anderen Kräften beeinflusst werden. In Zusammenarbeit mit Spirent Communications hat sie ein Testumfeld konzipiert, mit dem sich diese Kräfte in einem kontrollierten Laborumfeld reproduzieren lassen.

Das von der CAICT entwickelte System wurde von Huawei zum Testen von Designs für 5G-gNodeB-Antennengruppen genutzt. Huawei kann damit mehrere verschiedene natürliche Umgebungen – etwa Stadt und Land – messbar und reproduzierbar simulieren. Im Rahmen des Systems können mit der Untersuchungsgruppentechnik und der Port-Kanal-Emulator-Konfiguration Vertex 64 von Spirent in einer echofreien Testkammer Funkkanalbandbreiten von 100 MHz oder höher erzeugt werden. Dank diesem Design kann Huawei die Funkstrahlmuster erfassen, die von der gNodeB erzeugt werden, und die entsprechenden Auswirkungen auf das Gerät eines 5G-Nutzers reproduzieren.

"Es ist ein Privileg, mit Spirent und Huawei zusammenzuarbeiten und die Testsysteme aufzustellen, welche die Branche braucht, damit 5G eine Realität wird", sagte Dr. Zhang Xiang, Produktmanager für 5G bei der China Academy of Information and Communications Technology. "Angesichts der Verlagerung der Arbeit an 5G von Versuchen hin zu kommerziellen Verwendungen werden Spirent und die CAICT die Testmethoden kontinuierlich weiterentwickeln, sodass noch weitere natürliche Szenarios und neue 5G-Kapazitäten unterstützt werden."

