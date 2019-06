DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsen hat nach Einschätzung des Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) mit seinen Forschungseinrichtungen Potenzial für die Branche. Es komme aber darauf an, aus einem Innovations- und Forschungsumfeld auch industrielle Aktivitäten zu generieren, sagte Klaus Richter am Mittwoch bei einem Spitzentreffen der Luftfahrtindustrie in Dresden. Die kleinen mittelständischen Unternehmen müssten eine "kritische Masse" erreichen, um an größere Aufträge zu kommen. In Sachsen erwirtschaften rund 160 Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit mehr als 7000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro pro Jahr. "Das sind sehr viele Firmen für sehr wenig Mitarbeiter", so Richter, der zugleich der deutsche Einkaufschef für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) ist.

In Dresden trafen sich am Mittwoch unter anderem der Bundesverband, verschiedene Zulieferer und der Präsident von Boeing Deutschland, Michael Haidinger. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) war dabei, der dem "pfiffigen Mittelstand" in Sachsen großes Potenzial bescheinigte.

