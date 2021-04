Spitzentreffen in Brüssel soll EU-Beziehungen zur Schweiz retten

BERN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei einem Spitzentreffen in Brüssel wollen die Schweiz und die EU an diesem Freitag neue Fahrt in ihre stockenden Beziehungen bringen. Der Schweizer Präsident Guy Parmelin spricht mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über das geplante Rahmenabkommen über das bilaterale Verhältnis. Die Schweizer wollen den nach jahrelangem Ringen gemeinsam ausgehandelten Vertrag nicht mehr, weil sie einen Verlust an Souveränität fürchten. Auf dem Spiel steht damit für die Europäer der freie Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt mit seinen hohen Löhnen, für die Schweizer der bisherige Zugang zum EU-Binnenmarkt./oe/DP/he