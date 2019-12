Spitzentreffen zum Ausbau des Ladenetzes für E-Autos geplant

BERLIN (dpa-AFX) - Zum Ausbau des Ladenetzes für Elektroautos ist am 13. Dezember ein Spitzentreffen von Bundesregierung und Energiebranche geplant. Das geht aus einer Einladung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlag. An dem Treffen im Wirtschaftsministerium sollen neben Ressortchef Peter Altmaier (CDU) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auch Branchenverbände teilnehmen.

Die Bundesregierung hatte einen "Masterplan Ladeinfrastruktur" vorgelegt, mit dem der Ausbau der Ladesäulen beschleunigt werden soll. Ein flächendeckendes Netz gilt als wichtige Voraussetzung für einen Durchbruch der Elektromobilität. "Die Bundesregierung ist auf ein entschiedenes Engagement seitens der Energiewirtschaft sowie der Länder und Kommunen angewiesen, damit in den nächsten zwei Jahren 50 000 öffentlich zugängliche Ladepunkte errichtet werden", heißt es in der Einladung./hoe/DP/fba