Splash Beverage Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Splash Beverage Group präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Splash Beverage Group ein Ergebnis je Aktie von -17,880 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.net
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