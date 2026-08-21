Splash Beverage Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

21.08.26 06:35 Uhr

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Splash Beverage Group ein Ergebnis je Aktie von -17,880 USD vermeldet.

Splash Beverage Group präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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