Splash Beverage Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Splash Beverage Group hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 USD, nach -18,040 USD im Vorjahresvergleich.
Redaktion Finanzen.net
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