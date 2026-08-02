AMD-Aktie vor den Zahlen: Weckt der Kursanstieg Split-Fantasien?

Split-Spekulation

03.08.26 03:04 Uhr

Der Kurs von AMD ist so stark gestiegen, dass Anleger vor den Zahlen am 4. August über einen Aktiensplit spekulieren, doch ein Blick auf die Fakten lohnt sich.

• Für Investoren ist es wichtiger, die operativen Kennzahlen wie Nachfrage und Margen zu beobachten, da ein Aktiensplit keine Garantie für Kurssteigerungen darstellt.

• Der letzte Split bei AMD fand 2000 statt; ein hoher Aktienkurs allein ist kein ausreichender Grund für einen neuen Split, da dieser keine fundamentale Bewertung ändert.

AMD legt am 4. August die Zahlen zum zweiten Quartal vor

Stark gestiegener Aktienkurs nährt Spekulationen über einen Split

Letzter AMD-Split liegt bereits im Jahr 2000 zurück

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Vor den Quartalszahlen am 4. August wächst unter Anlegern die Debatte, ob AMD (Advanced Micro Devices) angesichts des kräftig gestiegenen Aktienkurses einen Aktiensplit erwägen könnte. Der Kurs des Chipherstellers notierte zuletzt bei 476,15 US-Dollar (Schlussstand vom 31.07.2026) und damit mehr als doppelt so hoch wie zum Jahresanfang und sogar rund 177 Prozent höher als vor zwölf Monaten, was die Spekulationen befeuert.

Warum der Kurs die Split-Frage aufwirft

Der Aufwärtstrend bei der AMD-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten deutlich beschleunigt, befeuert von der anhaltenden Nachfrage aus dem Rechenzentrums- und KI-Geschäft. Ein starker Quartalsbericht am 4. August könnte diesen Trend zusätzlich verstärken und den Kurs weiter antreiben, was die Debatte über einen möglichen Split laut "The Motley Fool" zusätzlich anheizen dürfte.

Welche Vorteile bringt ein Aktiensplit

Mittels eines Aktiensplits werden bestehende Aktien in eine größere Anzahl neuer Aktien mit einem geringeren Wert umgewandelt. Mit solch einem Schritt reduziert sich somit unmittelbar der Preis pro Aktie. Die jeweilige Aktie wirkt so optisch billiger und ist in der Regel ebenfalls leichter handelbar, da der geringere Preis eine größere Anlegerschicht anspricht.

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Kein Vorbild unter den teuren Chipwerten

Der letzte Aktiensplit bei AMD liegt bereits im Jahr 2000 zurück, als der Chiphersteller seine Anteile im Verhältnis zwei zu eins aufteilte. Eine Blaupause für die aktuelle Situation liefert das kaum. Aufschlussreicher ist der Blick auf andere Halbleiterwerte: Sowohl Micron Technology als auch weitere Speicherchip-Hersteller notieren spürbar höher als AMD, haben in diesem Jahr aber bislang keinen Split vollzogen. Das deutet darauf hin, dass selbst ein hoher Aktienkurs allein kein Auslöser für einen Split ist.

Ein Aktiensplit verändert nichts an der fundamentalen Bewertung, verursacht für das Unternehmen aber Kosten: Rechtliche Gebühren und zusätzlicher Aufwand für die Kommunikation mit Aktionären lassen viele Managementteams vor diesem Schritt zurückschrecken, solange kein zwingender Grund vorliegt.

Der Blick richtet sich auf den 4. August

Für die Zahlenvorlage hat das Management einen Umsatz zwischen rund 10,9 und 11,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Anlegerinnen und Anleger dürften vor allem darauf achten, wie robust die Nachfrage der großen Cloud-Anbieter nach KI-Beschleunigern ausfällt und wie sich die Bruttomarge entwickelt. Beides gilt als Gradmesser dafür, wie nachhaltig das Wachstumstempo von AMD im weiteren Jahresverlauf bleibt.

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Ob AMD nach starken Zahlen tatsächlich über einen Split nachdenkt, dürfte sich kurzfristig kaum entscheiden. Wer dem Termin am 4. August entgegenblickt, tut daher gut daran, weniger auf die Kursmarke als auf die operativen Kennzahlen zu schauen.

Wie jede Einzelaktie unterliegt auch die AMD-Aktie Kursschwankungen; ein Aktiensplit verändert weder Umsatz noch Gewinn des Unternehmens und ist keine Garantie für steigende Kurse. Anlegerinnen und Anleger sollten eigene Recherchen anstellen und Anlageentscheidungen nicht allein auf Spekulationen über einen möglichen Split stützen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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