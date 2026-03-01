DAX23.960 +2,4%Est505.836 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,7%Nas22.808 +0,5%Bitcoin61.126 +3,7%Euro1,1643 +0,1%Öl88,79 -1,1%Gold5.224 +1,5%
SPORT/Bereit für Pogacar: Van der Poel mit nächstem Prestigesieg

10.03.26 16:53 Uhr

SAN GIMIGNANO (dpa-AFX) - Der achtmalige Cyclocross-Weltmeister Mathieu van der Poel scheint für das große Duell mit Radstar Tadej Pogacar beim Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo in eineinhalb Wochen gut gerüstet zu sein. Der Niederländer gewann die schwere zweite Etappe bei der Rundfahrt Tirreno-Adriatico nach einem Ritt über matschige Schotterpisten im Finale einer dreiköpfigen Spitzengruppe und sicherte sich nach seinem Sieg beim Klassiker Omloop Nieuwsblad den nächsten Prestigeerfolg.

Van der Poel siegte nach 206 Kilometern von Camaiore nach San Gimignano knapp vor Pogacars Teamkollegen Isaac del Toro aus Mexiko und dem Italiener Giulio Pellizzari. Zuvor hatte sich das Trio auf einer durchnässten Schotterpassage abgesetzt. Del Toro übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung vom italienischen Auftaktsieger Filippo Ganna. Pogacar, der am Wochenende erneut beim Schotterrennen Strade Bianche triumphierte, ist bei der Rundfahrt nicht am Start.

Am 21. März kommt es zum mit Spannung erwarteten Klassiker-Duell von Pogacar und van der Poel bei Mailand-Sanremo. Der viermalige Tour-Champion konnte den Frühjahrsklassiker noch nie gewinnen, zweimal hatte sich in den vergangenen drei Jahren van der Poel den Sieg geschnappt. Auch bei der Flandern-Rundfahrt (5. April) und dem Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix (12. April) dürften sich die beiden Superstars wieder duellieren./tas/DP/mis