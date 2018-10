'Sport Bild': Zweite Liga will Montagsspiel und neue Zeit am Samstag

BERLIN (dpa-AFX) - Die 18 Vereine der 2. Fußball-Bundesliga haben sich laut einem Bericht der "Sport Bild" (Mittwoch) trotz massiver Fanproteste für die Beibehaltung des Montagsspiels sowie eine zusätzliche Anstoßzeit am Samstagabend ausgesprochen. Die überwiegende Mehrheit der Clubs habe bei einer Versammlung für diese beide Optionen votiert, berichtete das Magazin.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert solle beim Verkauf der TV-Rechte von 2021/22 an ermächtigt werden, über eine fünfte Anstoßzeit zu verhandeln, falls finanziell attraktive Angebote vorliegen. Dabei gehe es um eine Partie am Samstagabend nach 20.00 Uhr - im Anschluss an das Bundesliga-Spiel um 18.30 Uhr.

Anstoßzeiten in der 2. Liga gibt es bisher am Freitag (18.30 Uhr), Samstag (13.00 Uhr), Sonntag (13.30 Uhr) und Montag (20.30 Uhr).