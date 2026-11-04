Sport Clubs hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Sport Clubs hat am 01.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 0,20 SAR gegenüber 0,150 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Sport Clubs im vergangenen Quartal 126,3 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sport Clubs 105,1 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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