Sport Clubs öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sport Clubs hat am 08.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,13 SAR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,130 SAR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 104,3 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,1 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,380 SAR gegenüber 0,330 SAR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Sport Clubs im vergangenen Geschäftsjahr 376,24 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sport Clubs 327,43 Millionen SAR umsetzen können.

