SPORT: München will vorzeitig Meister werden - BVB hofft auf Leipzig-Hilfe

Der FC Bayern München will am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga seinen siebten Meistertitel in Serie perfekt machen. Gelingt der Elf von Trainer Niko Kovac am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellendritten RB Leipzig der 24. Saisonsieg, hat Verfolger Borussia Dortmund keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Denn der BVB geht mit vier Punkten Rückstand auf den Tabellenführer in den 33. Spieltag. Deshalb müssen die Borussen gegen Fortuna Düsseldorf unbedingt gewinnen und zudem auf einen Ausrutscher des Rekordmeisters hoffen, um am letzten Spieltag vielleicht doch noch eine Chance zu haben.

Im Abstiegskampf will der VfB Stuttgart mit einem Erfolg gegen den VfL Wolfsburg wenigstens die Teilnahme an der Relegation sichern. Der Tabellenletzte Hannover 96 muss gegen den SC Freiburg ebenso gewinnen wie der Vorletzte 1. FC Nürnberg gegen Borussia Mönchengladbach. Gelingt das nicht, steigen Nürnberg und Hannover ab - unabhängig vom Stuttgarter Spiel.

BERLIN (dpa-AFX)