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SPORT/Party mit Pizza: Barça feiert 29. Liga-Titel mit Parade

11.05.26 21:03 Uhr

BARCELONA (dpa-AFX) - Hupende Autos, blau-rote Fahnen und Tausende jubelnde Fans: Der alte und neue spanische Fußballmeister FC Barcelona hat den Gewinn des 29. Liga-Titels mit einer großen Parade gefeiert. Das Team von Trainer Hansi Flick zog auf einem offenen Bus durch die Straßen der katalanischen Metropole. Die Katalanen waren am Sonntag drei Spieltage vor Saisonende durch einen 2:0-Sieg im Clásico gegen Real Madrid vorzeitig Meister geworden.

"Mir geht es gut, danke", rief Flick nach Medienberichten auf Fragen von Fans und Journalisten hinunter in die Menge. Sein Vater war wenige Stunden vor dem Match gegen den Erzrivalen Madrid in Deutschland gestorben. Flick lächelte und ballte die linke Hand zur Faust. "Du hast es verdient, diesen Moment zu genießen, Hansi!", schrieb der Club auf der Nachrichtenplattform X.

Die Stars um Lamine Yamal, Pedri, Raphinha & Co. sangen und tanzten derweil ausgelassen, winkten der Menschenmenge zu und filmten mit ihren Handys unter dem Jubel von Zehntausenden, die die Straßen säumten.

Zwei Polen mit Pizza im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt der Party standen neben Flick aber ganz klar Robert Lewandowski und Wojciech Szcz?sny. Die beiden Polen saßen ganz vorn, machten viele Späße, schwenkten eine große Fahne Kataloniens und genossen unter anderem Leckereien wie Eis und Pizza, die ihnen Fans zugeworfen hatten.

Der Bus war gegen 17.30 Uhr am Camp Nou losgefahren. Die Route passierte viele der bekanntesten Orte Barcelonas. Entlang der Strecke hatten sich bereits Stunden vor Beginn der Parade unzählige Fans versammelt. Die Fiesta brachte den Verkehr am frühen Abend zeitweise zum Erliegen. Der Bus sollte erst spätabends nach rund vier bis fünf Stunden zum Stadion zurückkehren./er/DP/he