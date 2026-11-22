MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die vielbeschworene Bayern-Familie wird in der heiklen Causa Jamal Musiala auf eine Belastungsprobe gestellt. Die durch Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge am Tag der schweren Verletzung von Harry Kane zugespitzte Debatte verdeutlicht den Balanceakt zwischen dem familiären Selbstbild des FC Bayern und der wirtschaftlichen Realität des Spitzenfußballs.

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Bei der Jahreshauptversammlung mit dem Rekord von einer halben Million Mitgliedern und einem Umsatz von fast einer Milliarde Euro dokumentierte der lautstarke Beifall für die Kritik eines Mitglieds am Umgang mit Musiala, dass zumindest einem Teil der Fans das Vorgehen der Club-Führung missfällt.

Erst Hoeneß, dann Rummenigge

"Das hat mit dem vielbeschworenen Mia san Mia und der FC-Bayern-Familie aus meiner Sicht wenig zu tun", sagte Jonatan Hoffmann, der sich als Neurologe vorstellte. Ein Patient wie Musiala brauche in so einer Situation Unterstützung statt öffentlicher Zweifel. Nach fast fünf Stunden mussten sich die Münchner Bosse doch noch zu der brisanten Thematik äußern.

Die Zweifel, ob Musiala noch dauerhaft Topleistung für sein Topgehalt liefern kann, hatte zunächst Ehrenpräsident Uli Hoeneß bei einem TV-Stammtisch vor einer Woche öffentlich anklingen lassen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen legte später nach. Und Rummenigge verschärfte die Debatte nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln, auf das noch der Verlust der Tabellenführung an Borussia Dortmund folgte.

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"Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt. Und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet", sagte Rummenigge in der Allianz Arena am Sky-Mikrofon. Das Tabu-Thema Gehalt wird nun öffentlich diskutiert.

Musialas Berateragentur gab auf dpa-Nachfrage keine Stellungnahme zu den Aussagen ab. Sie gab aber mit dem Verweis auf einen stetigen, vertraulichen Austausch mit der sportlichen Führung des deutschen Rekordmeisters einen deutlichen Hinweis. Sportliche Führung, das sind bei den Bayern Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany.

Kane-Ansage nach OP

Musiala hatte im Sommer nach zwei Zusammenbrüchen in Testspielen eine neurologische Dysfunktion mit kurz auftretenden Absencen publik gemacht. Sollte er seine Erkrankung nicht in den Griff bekommen, müsse "man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und vor allem mit der Agentur, weil dann sind diese Summen, sorry, mit Verlaub, nicht mehr darstellbar", sagte Rummenigge oben in der Arena, während einige Etagen tiefer die Sorge um Kane nach dessen Syndesmoseriss am linken Fuß groß war.

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Noch in der Nacht wurde der Ballon d'Or-Gewinner operiert, er fällt monatelang aus. Vom Krankenbett aus verkündete Kane sein Ziel, topfit "die entscheidende Phase der Saison in Angriff zu nehmen". Ob die Münchner dann noch alle drei Titelchancen in Bundesliga, Pokal und der Champions League haben?

"Jetzt ist ein Bayern-Moment. Für die Spieler, die wir noch haben, müssen wir jetzt das beste Umfeld schaffen", sagte Kompany, der vier Wochen nach seinem Zusammenbruch auf die Trainerbank zurückgekehrt war. "Wir gehen da rein mit dem Messer zwischen den Zähnen. Wir haben manche Spieler nicht, aber kämpfen können wir noch."

Riesiger Druck auf Musiala

Eine besondere Rolle hat Musiala, der gegen Köln ein Kurz-Comeback gab. Der 23 Jahre junge Mann, der sich 2025 so schwer bei der Club-WM verletzt hatte, ist von den Club-Granden ins Scheinwerferlicht gestellt worden. Ein Risiko, das der Musiala-Seite beim Abschluss des Megavertrages bewusst war.

Jeder Sprint, jedes Dribbling, jeder Zweikampf wird genau betrachtet werden. Musiala steht sportlich und persönlich vor einer Herausforderung. Neben der Frage, ob er wieder sein Top-Niveau erreicht, wird nun öffentlich über die Angemessenheit seines Millionen-Gehalts, das auch in Zwangspausen üppig weiterläuft, diskutiert.

Beim Blick auf den ausgewiesenen Jahresgewinn der Münchner von 22,8 Millionen Euro und einem kolportierten Gehalt von Musiala über dieser Marke sind die Gedanken der Bayern-Bosse aus Unternehmersicht nachvollziehbar. Dass Rummenigge diese ausgerechnet am Tag der schweren Kane-Verletzung und der emotionalen Rückkehr von Kompany aussprach, zeugt nicht von besonderem Taktgefühl. Doch das ist in diesem Milliarden-Business nicht die entscheidende Währung.

Kritik von Spielergewerkschaft

Dass sogar über die von Hoeneß gerne als unantastbar bezeichneten Verträge debattiert wurde, rügte die Spielergewerkschaft Fifpro. "Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden." Egal, ob es eine Verletzung oder ein Formtief gebe. Die Causa dürfte auch die Bayern-Kabine erfassen: Welches Signal sendet die Diskussion an andere Profis, die - wie bald Michael Olise - mit dem Verein über ihre Zukunft verhandeln?

"Dass der Verein Sorge hat, das kann ich verstehen. Wir im Sport haben eine andere Überzeugung", sagte Eberl deutlich. Der Mensch Musiala müsse einiges ertragen "in seinem jungen Alter". Man glaube daran, "dass er die Möglichkeiten hat, wieder seine Performance zu erreichen". Hoeneß und Rummenigge prägen die Debatte, Eberl und Kompany müssen mit den sportlichen Folgen umgehen.

Präsident Herbert Hainer hatte bei der Versammlung anfänglich davon gesprochen, dass Gesundheit oder schwere Phasen "auch beim FC Bayern über jedem Spielplan und jedem Ergebnis" stünden. Nach dem Mitglieder-Konvent war er wie auch Vorstandschef Dreesen bemüht, die Debatte zu beruhigen. Druck habe Rummenigge nicht machen wollen, jeder hoffe, dass Musiala wieder der Alte würde, so der Tenor. Am Mittwoch müssen die Bayern in der Champions League beim OSC Lille bestehen - ohne Kane, aber mit der stark geschrumpften Offensive um Musiala./kun/DP/zb