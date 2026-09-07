DAX 26.007 -0,2%ESt50 6.404 +0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,34 -0,1%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.108 -1,8%Euro 1,1626 +0,1%Öl 97,0 +0,7%Gold 4.408 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

SPORT/Trotz 5:0-Führung: Ex-Siegerin Swiatek scheitert bei US Open

NEW YORK (dpa-AFX) - Die frühere Siegerin Iga Swiatek aus Polen ist bei den US Open bereits im Achtelfinale gescheitert und hat dabei eine hohe Führung verspielt. Die sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin unterlag der chinesischen Olympiasiegerin Zheng Qinwen mit 5:7, 3:6. Dabei lag Swiatek im ersten Durchgang bereits mit 5:0 vorn, zeigte jedoch Nerven, vergab insgesamt drei Satzbälle und verlor sieben Spiele in Serie.

Werbung

Die frühere Weltranglisten-Vierte Zheng Qinwen hatte bereits in der dritten Runde gegen die Amerikanerin Madison Keys im dritten Satz mit 0:5 zurückgelegen, aber auch dort das Comeback geschafft. "Ich habe gezeigt, dass das kein Glück war", sagte sie. "Im ersten Satz habe ich sogar vergessen, wie es steht. So fokussiert war ich. Ich habe schon lange nicht mehr auf dem Centre Court gespielt."

Nach ihrem Olympiasieg bei den Sommerspielen von Paris 2024 ging es für die Chinesin zuletzt bergab, inzwischen steht sie nur noch auf Platz 121 der Weltrangliste. In New York musste sie sich deshalb durch die Qualifikation kämpfen und bestreitet im Viertelfinale damit nun bereits ihr achtes Spiel. "Ich bin nicht müde, ich bin ziemlich begeistert", sagte Zheng Qinwen./lü/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.