Dick's-Aktie fällt zweistellig: Jahresprognose gesenkt - adidas, PUMA und Nike unter Druck

Sportartikelsektor im Blick

25.08.26 13:58 Uhr

Schlechte Nachrichten aus den USA haben am Dienstag im Sportartikelsektor die Anleger verstimmt.

Der Einzelhändler Dick's Sporting Goods senkte kurz nach der Übernahme der Sportschuhkette Foot Locker seine Jahresprognose, was sich auch bei den Aktien anderer Hersteller bemerkbar machte.

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Zuvor im Plus sacken die Kurse von adidas und PUMA nach der Nachricht mit 1,26 Prozent auf 153,30 Euro bzw. 0,91 Prozent auf 25,06 Euro in die Verlustzone ab. Nike verlieren in den USA vorbörslich an der NYSE 2,45 Prozent auf 39,72 US-Dollar und die Titel von Dick's brechen um 15,80 Prozent auf 151,00 US-Dollar ein.

Das US-Unternehmen erwartet nun für das laufende Geschäftsjahr einen Nettoumsatz, der mit einer Spanne von 21,9 bis 22,2 Milliarden US-Dollar unter der früheren Prognose liegt. Ausschlaggebend für die Anpassung des Ausblicks war ein Schwäche der Handelskette Foot Locker, die auch Sportschuhe von anderen Herstellern wie etwa Nike vertreibt.

Dick's bekam es außerdem zu spüren, dass die US-Verbraucher aktuell bei ihren Ausgaben genauer hinschauen. Konzernchef Ed Stack von Dick's erwähnte zunehmende Rabattaktionen, die den Wettbewerb verschärft hätten.

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/tih/mis

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)