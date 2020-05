Sportökonom Weimar: Kein Umdenken der Fußballclubs in der Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Sport- und Medienökonom Daniel Weimar glaubt nicht an ein Umdenken der Fußballclubs nach der Corona-Krise. "Dass jetzt alle ihr Verhalten ändern und Überinvestitionen vermeiden würden oder dass Clubs in Notlagen den Abstieg in die vierte oder fünfte Liga akzeptieren: Das wird nicht passieren", sagte der Forscher an der Universität Duisburg-Essen in einem Interview der Portale Spox und Goal (Montag). Dafür sei der Anreiz des Sportwettkampfes zu groß.

"Solange man noch die Hoffnung hat, den Abstieg verhindern zu können, nimmt man jeden Euro, den man noch hat und vielleicht auch jeden Euro, den man schon nicht mehr hat, in die Hand und verschuldet sich", meinte Weimar. Denn die Konkurrenz tue genau dasselbe. "Jeder versucht, den Abstieg zu verhindern. Doch strukturell gesehen steigt mindestens einer immer ab! Und da geht das Rattenrennen schon los."

Im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens könnten sich Clubs, wenn die Gläubiger zustimmten, "nun tatsächlich entschulden", erklärte der Wissenschaftler. "Das Spezielle im Sport und speziell im Fußball ist, dass die Nachfrage im Grunde nur abhängig ist von der Liga. Die Leute wollen Fußball sehen, und wenn es sportlich wieder läuft, ist auch die Nachfrage beim Club wieder da", sagte Weimar in dem Interview.

Dazu komme, dass Sportvereine "eine gewisse lokale Systemrelevanz" haben. "Sportvereine sind Repräsentanten der Region. Das macht es allen Stakeholdern - Politikern, Kommunen, Banken, Mäzenen, Sponsoren etc. - so schwer, das Insolvenzplanverfahren zu sprengen. Keiner will der Totengräber des Clubs sein", begründete der Experte./rai/DP/stw