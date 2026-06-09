Der Sportdatenanbieter Sportradar setzt auf den boomenden Markt für Prognosemärkte und hat dazu eine mehrjährige globale Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Kalshi vereinbart. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus DAX im Minus -- US-Börsen fester -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NVIDIA, SK hynix, Tesla, BYD, NIO, Meta Platforms, NEL, Infineon, SoftBank, Samsung, Bitcoin im Fokus EZB dürfte Zins erhöhen: Aktien von Vonovia, Aroundtown & Co. unter Druck. Lufthansa und ANA nehmen ITA in das Europe-Japan-JV auf. Fusionspläne in Italien: Intesa Sanpaolo will Monte dei Paschi schlucken. thyssenkrupp im Fokus: IG Metall mobilisiert Tausende Stahlarbeiter zu Protesten. Novo Nordisk: Wegovy-Medikament in Tablettenform ein Erfolg. Luftfahrtverband IATA senkt Gewinnprognose für Fluglinien. Nordex sichert sich neuen Auftrag aus Deutschland über 255 Megawatt.

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