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Heute im Fokus Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Ölpreise steigen erneut -- Palantir, ApolIo, Infineon, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus US-Importverbot für ausländische Router: NETGEAR-Aktie schießt nach oben. Chevron-CEO warnt vor Fehlbewertung der Hormus-Blockade. HSBC ernennt ersten Chief AI Officer. SK hynix kauft Extrem-UV-Ausrüstung von ASML. Lufthansa verlängert Flugstopp in den Nahen Osten. EU und Australien mit Freihandelsabkommen. TotalEnergies beendet Engagement bei US-Windkraft auf See. EU-Automarkt mit Plus im Februar. INDUS erwartet Wachstum. Drägerwerk zahlt mehr Dividende.

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