Sports Entertainment Gaming Global präsentierte Quartalsergebnisse
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Sports Entertainment Gaming Global hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sports Entertainment Gaming Global 0,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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