Sports Entertainment Gaming Global: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

04.11.26 06:35 Uhr

Sports Entertainment Gaming Global hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Sports Entertainment Gaming Global hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,100 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sports Entertainment Gaming Global 3,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1600 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net