Spotify startet Podcast über Anschlag in Hanau

Aktien in diesem Artikel Spotify 264,80 EUR

-0,23% Charts

News

Analysen

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag mit neun Toten in Hanau veröffentlicht der Audiodienst Spotify dazu einen Podcast. Am Freitag kündigte die Plattform das Projekt in sechs Teilen an, das die Tat mit Hilfe von Angehörigen rekonstruieren soll. "190220 - Ein Jahr nach Hanau" erscheint am 12. Februar.

Am 19. Februar 2020 hatte ein 43 Jahre alter Deutscher in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Zuvor hatte der Mann Pamphlete und Videos mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht. Nach der Tat soll der 43-Jährige auch seine Mutter umgebracht haben, bevor er sich selbst tötete./rin/DP/men