Sprecher: Scholz bei Verabschiedung des Heizungsgesetzes optimistisch

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zuversichtlich, dass der Bundestag das geplante Gebäudeenergiegesetz wie vorgesehen vor der parlamentarischen Sommerpause verabschieden wird. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner sagte, Scholz sei in die aktuellen die Gespräche um dieses als Heizungsgesetz bekannten Gesetzes eingebunden.

"Nach Einschätzung des Bundeskanzlers laufen die Gespräche im parlamentarischen Raum konstruktiv und es geht auch gut voran", sagte Büchner. "Deshalb ist der Bundeskanzler, wie er es auch verschiedentlich am Wochenende gesagt hat, nach wie vor optimistisch, dass wir das vor der Sommerpause im Bundestag verabschieden können."

Zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärt, es sei bei gutem Willen möglich, das Gesetz vor der Sommerpause zu verabschieden.

Am Sonntagabend hatte sich FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai aber weniger zuversichtlich gezeigt. Man solle aus Zeitdruck kein schlechtes Gesetz beschließen. "Ich teile die Auffassung nicht, vor der Sommerpause diese Dinge zu machen im Glauben, dass hinterher keiner darüber spricht", sagte Djir-Sarai am Sonntagabend in der ARD.

Die FDP will bei dem Gesetz weitreichende Änderungen wie etwa bei der Technologieoffenheit der neuen klimafreundlichen Heizungsanlagen erreichen und hält den vorgesehen Zeitplan für den Heizungsaustausch für zu ambitioniert.

Die letzte Sitzung des Bundestags vor der Sommerpause ist für den 7. Juli angesetzt.

June 05, 2023 06:19 ET (10:19 GMT)