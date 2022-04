Sprecherin: Scholz begrüßt Treffen von Nehammer und Putin in Moskau

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schwächer -- Elon Musk zieht nicht in Twitter-Verwaltungsrat ein -- NIO warnt vor Verzögerungen -- Siemens Energy im Fokus

Russland will vorerst keine Anleihen mehr ausgeben. WACKER CHEMIE ab 2024 in Impfstoffbereitschaft. Scania zieht wegen EU-Kartellstrafe vor das höchste EU-Gericht. Société Générale stößt Russland-Geschäft ab. Rheinmetall liefert weitere 100 Radpanzer an britische Armee. Rio Tinto streitet sich mit russischer Rusal über australische Sanktionen.