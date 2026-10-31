Spring Airlines: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Spring Airlines präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Spring Airlines 1,20 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 7,02 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 8,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,15 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 7,03 Milliarden CNY gesehen hatten.

Redaktion Finanzen.net