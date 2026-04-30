DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 +1,5%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.166 +1,3%Euro1,1683 -0,1%Öl113,7 -0,3%Gold4.536 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Börse in Hongkong tiefer - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- FMC, UniCredit, Palantir, ON Semiconductor, Pinterest im Fokus
Top News
Nahost-Krieg und Rheinmetall-Zahlen im Blick: DAX dürfte mit Verlusten in den Dienstagshandel starten Nahost-Krieg und Rheinmetall-Zahlen im Blick: DAX dürfte mit Verlusten in den Dienstagshandel starten
UniCredit-Aktie im Fokus: Commerzbank-Interessent steigert Gewinn stärker als erwartet UniCredit-Aktie im Fokus: Commerzbank-Interessent steigert Gewinn stärker als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Springer Nature mit leichtem Umsatzwachstum - Jahresprognose bestätigt

05.05.26 07:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Springer Nature
20,85 EUR 1,15 EUR 5,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat seinen Umsatz im ersten Quartal wegen negativer Wechselkurseffekte nur leicht gesteigert, die Erwartungen aber übertroffen. Gestützt wurde das Wachstum vom Resarch-Segment. Der Erlös stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum moderat um 0,3 Prozent auf 451,4 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten etwas weniger auf dem Zettel. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte - betrug der Zuwachs 6,2 Prozent.

Das bereinigte Betriebsergebnis sank um 1,1 Prozent auf 106,7 Millionen Euro zu. Hier hatten Branchenexperten weniger erwartet. Organisch stieg es um 8,6 Prozent. Der freie Barmittelzufluss verbesserte sich um 46,4 Millionen auf 204,4 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr sollen die Erlöse weiter organisch um 5 bis 6 Prozent zulegen, die bereinigte operative Ergebnismarge soll sich dabei um 30 Basispunkte verbessern./err/stk

Nachrichten zu Springer Nature

DatumMeistgelesen

Analysen zu Springer Nature

DatumRatingAnalyst
13.04.2026Springer Nature OverweightBarclays Capital
08.04.2026Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
18.03.2026Springer Nature OverweightBarclays Capital
17.03.2026Springer Nature OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Springer Nature OverweightBarclays Capital
08.04.2026Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
18.03.2026Springer Nature OverweightBarclays Capital
17.03.2026Springer Nature OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Springer Nature nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen