Sprint Precision Technologies A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

30.10.26 06:35 Uhr

Sprint Precision Technologies A hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sprint Precision Technologies A 499,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 314,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net